Lavori in corso Mazzini: divieto di sosta lungo la via

Nel pomeriggio di giovedì 17 gennaio sarà vietata la sosta di tutte le auto in un tratto di corso Mazzini a Faenza, per consentire i lavori di trasloco da un’abitazione. Il divieto sarà in vigore dalle 14.00 alle 17.00 in un tratto di circa trenta metri, dal civico 97 verso Palazzo Esposizioni. Nell’area si è già provveduto a installare, da mercoledì mattina, la segnaletica informativa del divieto.

