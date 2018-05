Lavori in corso nel parcheggio: sosta vietata fino al termine dei lavori

Nella giornata di mercoledì 30 maggio non sarà possibile sostare all'interno del parcheggio degli ex Salesiani a Faenza, in via Mura Torelli, in quanto sono programmati lavori di manutenzione e ripristino della segnaletica orizzontale all'interno dell'area. Il divieto di circolazione e sosta sarà in vigore dalle 7.00 fino alle 18.00, o comunque fino al termine dei lavori nel caso l'intervento dovesse protrarsi oltre il previsto.