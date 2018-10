Lavori in corso nelle palestre scolastiche del faentino

Sono terminati nei tempi previsti i lavori di impermeabilizzazione degli edifici scolastici "De amicis" di Granarolo Faentino e "Pirazzini" di Faenza per risolvere definitivamente i problemi legati alle infiltrazioni che avevano danneggiato le strutture complicando l'attività scolastica. I lavori, finanziati con risorse proprie del Comune di Faenza, erano stati deliberati in estate dalla Giunta all'interno di un piano di manutenzioni straordinarie del patrimonio pubblico. Tra gli interventi conclusi sono da annoverare anche i lavori sul padiglione A del Centro Fieristico anch'esso danneggiato nel tempo dalle infiltrazioni meteoriche.

Sul versante delle palestre, sono in corso di esecuzione i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra della scuola media "Bendandi" di Granarolo" e le opere di impermeabilizzazione della scuola media "Strocchi" per garantirne il pieno utilizzo anche alle società sportive. Per l' Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Zivieri: "La riqualificazione degli edifici pubblici è una delle priorità di questa amministrazione. Presto partiranno altri interventi specifici sugli edifici del Museo Malmerendi e sulla scuola media "Strocchi".