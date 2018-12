Lavori in corso: nuova vita a via Tolmezzo e via Valsugana

E’ stato approvato dalla giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, un progetto per la realizzazione di due interventi di ristrutturazione riguardanti le vie Tolmezzo e Valsugana nell’ abitato sud di Ravenna città. Gli interventi prevedono una spesa complessiva di 330 mila euro. I lavori si inseriscono nell’ obiettivo generale del miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza della circolazione della rete viaria esistente.

Il progetto nasce dall’esigenza di ristrutturare le sedi stradali delle vie Tolmezzo e Valsugana col rifacimento di larghezza adeguata anche per una circolazione più sicura a favore dell’utenza debole. Per quanto riguarda via Tolmezzo, lunga circa 145 metri, con la possibilità di sosta e sede stradale a doppio senso di circolazione, verranno realizzati i marciapiedi su ambo i lati con la creazione di una fascia di parcheggio e la rete fognaria con la revisione del sistema di raccolta delle acque meteoriche con i relativi allacci, oltre alla sostituzione, da parte di Hera, della rete idrica. Lavori simili sono previsti anche in via Valsugana, lunga 234 metri, dove verranno realizzati i marciapiedi su ambo i lati e verrà completamente rifatta la rete fognaria nonchè rivisto il sistema delle acque meteoriche e i relativi allacci. A conclusione, per entrambe le strade, posa della segnaletica stradale orizzontale e verticale.