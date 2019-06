Lavori in corso per la nuova piastra sportiva di Lugo

Sono terminati martedì i lavori di riasfaltatura della piastra sportiva di via Pulicari a Lugo. A inizio mese sono iniziate le opere per la riqualificazione completa della piastra polivalente: ora sarà necessario attendere circa venti giorni, in modo che il manto di asfalto si asciughi correttamente. L’ultimazione dei lavori è prevista entro fine luglio, con la stesura della resina come finitura superficiale e la sostituzione della recinzione. Il costo complessivo dell’intervento è di 84mila euro. Il lavoro si inserisce in un piano di riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi annunciato in marzo dall’Amministrazione comunale.