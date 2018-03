Lavori in corso, prorogata la chiusura a Faenza di via Mura Diamante Torelli

E' stata prorogata di alcuni giorni la chiusura al traffico di via Mura Diamante Torelli, a causa dei lavori Enel di potenziamento della linea elettrica. I lavori, che dovevano concludersi oggi, andranno invece avanti fino al pomeriggio di martedì prossimo. La strada resterà così chiusa, all'altezza di via Torricino, fino alle ore 18.00 di martedì 20 marzo. Per i residenti nel tratto di via Mura Diamante Torelli e per tutti gli automobilisti diretti al parcheggio degli ex Salesiani, l'ingresso è consentito solo da via Mura Gioco del Pallone, con uscita da via del Carmine. In questi giorni nel tratto di via Mura Diamante Torelli compreso da via del Carmine fino a via Torricino si può, infatti, circolare in doppio senso di marcia, con divieto di sosta su entrambi i lati della strada.