Lavori in corso sul Ponte dei Mulini: vietato il transito per motivi di sicurezza

E' stata disposta da alcuni giorni la chiusura al traffico del Ponte dei Mulini in località Cà Canzola, a causa di criticità strutturali. I primi accertamenti, effettuati a seguito di una segnalazione pervenuta al comune di Casola Valsenio, avevano evidenziato la necessità di procedere ad un approfondimento tecnico per valutare l'effettivo stato di sicurezza del ponte dei Mulini. Il tecnico incaricato dall'amministrazione ha rilevato gravi lesioni strutturali alle travi principali ed effettuato prove di laboratorio sui materiali costituenti la struttura, confermando la totale non idoneità del ponte che è stato classificato al livello 5 della scala livelli di esercizio, posizione di massima criticità che non permette la transitabilità in sicurezza per pedoni e veicoli.

Il ponte è stato quindi chiuso immediatamente al traffico ed è stata segnalata l'emergenza alla Regione Emilia-Romagna, dipartimento di Protezione Civile, in quanto l'interruzione crea un notevole disagio alle famiglie residenti in zona e rende impossibile l'accesso a mezzi di soccorso ed emergenza. Per ridurre i problemi alla viabilità, in attesa della costruzione di un nuovo ponte, l'amministrazione intende procedere nel più breve tempo possibile alla posa di un ponte Bailey con la formula del noleggio.