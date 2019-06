Lavori in corso sulla 'Casolana': viabilità modificata

Nella giornata di mercoledì 19 giugno, salvo imprevisti, nei pressi del cantiere dell’intervento di “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex ss n.306 Casolana, 1°lotto-2°stralcio” nel territorio a ovest di Riolo Terme, verranno apportate modificazione alla circolazione stradale.

Nello specifico, in corrispondenza del tratto stradale interessato dal cantiere compreso fra l’esistente tornante in prossimità della strada Marotta e l’inizio del cantiere lato Riolo Terme, l’attuale circolazione veicolare verrà spostata sulla nuova sede stradale a monte. Tale modifica alla circolazione è volta a consentire l’esecuzione delle opere stradali, idrauliche e strutturali necessarie all’adeguamento funzionale della tratto stradale oggetto dell’intervento. L'impresa appaltatrice Frantoio Fondovalle srl di Modena intende mettere in atto tutti gli apprestamenti e le misure necessarie a garantire la percezione del cantiere, la sicurezza della circolazione e la riduzione dei disagi indotti dai lavori all’utenza stradale: si invita, sin da ora, ad adottare una giuda consapevole e prudente.