Lavori in corso sulla E45: modifiche alla viabilità

Per consentire la prosecuzione degli interventi di ripristino della pavimentazione, dalle 7 alle 18 di venerdì 21 settembre sarà chiusa la rampa di ingresso della E45 sulla statale 3 bis "Tiberina" dello svincolo di Case Murate, nel territorio comunale di Ravenna, per il solo traffico in direzione sud (Roma).