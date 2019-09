Lavori in corso sulle strade di Roncalceci: viabilità modificata

Inizieranno venerdì 13 settembre lavori di manutenzione straordinaria sulle vie Ramona e Nuova in area Roncalceci per un valore di 99mila euro e lavori di asfaltatura in via Bustacchini a Ragone. Su via Ramona il tratto interessato è quello che parte dalla Nuova alla Sp Taverna in località Filetto. Per quanto riguarda via Nuova il tratto interessato è compreso tra via Ramona e via Dell’Orso sempre in località Filetto. In entrambi gli interventi è previsto il ripristino della pavimentazione usurata. I lavori dovrebbero concludersi entro un mese. Via Ramona sarà interdetta al traffico durante le ore di lavoro.

