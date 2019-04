Lavori in strada: viabilità modificata e sosta vietata

Inizieranno giovedì 2 maggio i lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria in via XX settembre a Faenza, in un primo tempo programmati per lunedì 29 aprile ma rinviati per il maltempo. L’intervento comporterà la chiusura alla circolazione per due giorni – giovedì 2 e venerdì 3 maggio - di un ampio tratto di via XX Settembre, quello compreso dall’intersezione con la via Naviglio fino a piazza della Libertà. In questo tratto, interdetto anche ai pedoni, sarà inoltre vietata la sosta di tutti i veicoli. La viabilità ordinaria dovrebbe essere ripristinata nel pomeriggio di venerdì 3 maggio.

Sosta vietata invece mercoledì 1 maggio in un’area limitata di piazzale Pancrazi, a Faenza, in occasione della settima Festa d’Azzurro dell’Unuci. Dalle ore 7.00 alle 18.00 sarà pertanto vietato sostare in dodici box auto ubicati nella seconda fila del parcheggio, a lato di via Oberdan, fra la giostra per bambini e l’ingresso del parco Bucci. I mezzi lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente.