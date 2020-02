Lavori in un edificio: divieto di sosta e strada chiusa al traffico

Giovedì 20 febbraio la viabilità subirà alcune modifiche in vicolo Brignani, a Lugo, per consentire i lavori su un edificio. Per questo motivo, dalle 8 alle 12 in vicolo Brignani saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro della strada e il divieto di circolazione (eccetto residenti). Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune di Lugo (largo Relencini 1) ai numeri 054538444 o 054538559, oppure scrivere a comunico@comune.lugo.ra.it.

