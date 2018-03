Lavori in una cabina di Enel: niente energia elettrica in alcune vie

E-distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, giovedì mattina ha effettuato un’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica in alcune vie del centro abitato di Lugo. "Malgrado le condizioni meteo avverse, l’intervento straordinario, presso una cabina secondaria che serve un numero circoscritto di clienti - spiegano dall'azienda - è stato necessario e improrogabile per assicurare la continuità del servizio elettrico ed evitare una interruzione ben più significativa che avrebbe potuto coinvolgere gran parte del comune. I tecnici dell’azienda elettrica hanno lavorato senza sosta per ridurre al massimo i tempi dell’interruzione, che è durata dalle 9.00 alle 11.00 anziché fino alle 14, come era stato comunicato. I clienti sono stati preavvisati attraverso affissioni nelle vie interessate secondo quanto prescritto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente".