Lavori in via Mazzini a Lugo: modifiche a sosta e viabilità

Giovedì 23 maggio dalle 8 alle 20 via Mazzini a Lugo sarà chiusa al traffico dall'intersezione con vicolo Scalaberni fino all'intersezione con piazza Cavour, per consentire il montaggio di una gru. Pertanto i veicoli che percorrono la via Mazzini, giunti all'intersezione con vicolo Scalaberni, dovranno svoltare a destra immettendosi in quest'ultima via. Dal civico 29 all'intersezione con la piazza Cavour sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata per la durata dei lavori. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444, email urp@comune.lugo.ra.it.

