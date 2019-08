Bagnacavallo, in corso i lavori di riqualificazione al Museo Civico: per la riapertura la mostra di incisioni di Dürer

Sono in corso in questi giorni i lavori di riqualificazione dell’ingresso del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. In particolare, le opere riguardano la porzione di area antistante la zona di ingresso al museo attraverso la creazione di una piccola piazzetta realizzata in materiale di pregio. Vengono infatti utilizzati la stessa pietra alberese e l’acciottolato che caratterizzano molti altri ambiti del centro storico di Bagnacavallo.

Per quanto riguarda il fabbricato, viene ritinteggiata la facciata mentre nelle tre finestre saranno installate tende alla bolognese. Le opere prevedono infine la predisposizione della linea per l’illuminazione di tutta la piazzetta. La spesa è di circa 50mila euro, di cui 15mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna all’interno del “Piano Museale 2018 – L.R. 18/2000”. I lavori, eseguiti dalla ditta Zambelli di Galeata, termineranno entro la prima metà di settembre. Il Museo Civico riaprirà pertanto al pubblico martedì 17 settembre in vista dell’importante mostra di incisioni di Dürer la cui inaugurazione è in programma sabato 21 settembre alle 17.30.