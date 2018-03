Lavori nella scuola: divieto di sosta con rimozione forzata

Divieto di sosta mercoledì 21 marzo in un tratto di via Campidori, a Faenza, per lavori all'istituto Ballardini. L'ordinanza emessa nei giorni scorsi vieta la sosta di tutti di veicoli, dalle 8.30 alle 15 di mercoledì, sul lato destro di via Campidori, a fianco della scuola, per un tratto di circa trenta metri a partire da corso Baccarini. Nell'area è già stata installata la segnaletica informativa del divieto. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi.

