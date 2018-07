Lavori nella zona di Lugo Nord, soddisfazione della Consulta

In occasione dell’ultima riunione della Consulta di Lugo nord, tenutasi lunedì, i membri dell’organo di decentramento hanno espresso il proprio apprezzamento all’amministrazione comunale per i recenti lavori svolti a beneficio del territorio. Il riferimento è agli interventi su via Gramsci, sul bacino di laminazione e su piazza XIII Giugno. “Siamo soddisfatti di come l’amministrazione comunale abbia, in tempi rapidi, messo mano ad alcune questioni importanti per la sicurezza e la qualità della vita - ha dichiarato Attilio Paffile, presidente della Consulta Lugo nord -. Per quanto riguarda piazza XIII Giugno, conosciamo l’annosa questione che non permette un intervento definitivo, ma siamo particolarmente soddisfatti degli sforzi fatti per porre una soluzione, seppure provvisoria”.