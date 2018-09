Lavori nelle ex cisterne di gasolio: viabilità modificata a Faenza e Reda

Disagi alla viabilità nei prossimi giorni a Reda e a Faenza, a causa di lavori di bonifica alle ex cisterne che alimentavano le vecchie centrali termiche a gasolio. Martedì 11 settembre, dalle ore 8.30 alle 19.00, i lavori sono programmati nell'ex cisterna della scuola elementare di Reda, pertanto in via Selva Fantina sarà ristretta la carreggiata stradale, con rallentamenti della circolazione e divieti di sosta. Ancora a Reda, sempre martedì e nella stessa fascia oraria, gli stessi lavori sono previsti anche nella cisterna del fabbricato comunale un tempo sede del quartiere, in via Birandola. Martedì via Birandola sarà quindi chiusa al traffico dalle ore 8.30 alle 19.00.

Infine, analoghi lavori sono previsti mercoledì 12 settembre, in via Santa Maria dell'Angelo, a Faenza, nella cisterna all'interno del fabbricato dell'ex scuola media Cova. Mercoledì il tratto di via Santa Maria dell'Angelo compreso da via Pascoli fino all'intersezione con via Cavour, sarà così chiuso al traffico dalle ore 8.30 alle 19.00. Tutti i lavori saranno effettuati, per conto del Comune di Faenza, dalla ditta Trascoop di Castel San Pietro Terme (Bologna).