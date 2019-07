Lavori nelle vie del centro: viabilità e sosta modificate per un mese

A partire da mercoledì 10 luglio e sino al 10 agosto e comunque fino al termine dei lavori, via S. Bernardo (nel tratto compreso tra corso Saffi e via Zauli) e via Zauli a Faenza saranno chiuse al traffico. Vietata anche la sosta con rimozione di tutti i veicoli. Le restrizioni alla viabilità sono necessarie per consentire l’esecuzione di alcuni lavori alla rete di distribuzione gas eseguiti dalla ditta Veronese impianti per conto di Italgas.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !