Lavori notturni alla linea ferroviaria: chiusure notturne sulla Provinciale Granarolo

Previsti lavori lungo la Provinciale Granarolo n corrispondenza dell’attraversamento ferroviario nel centro abitato di Granarolo in Comune di Faenza. L'arteria sarà chiusa nelle ore notturne, dalle 22 al 5, dal 6 al 16 maggio per consentire i lavori di rinnovamento completo della linea ferroviaria Granarolo Faentino-Russi.

I veicoli in transito lungo la Provinciale 8 "Naviglio" raggiunta l'intersezione a rotatoria in località Granarolo e diretti a Pieve Cesato dovranno proseguire diritto, in direzione Faenza, fino all’intersezione con la Provinciale 86 “Biancano-Donesiglio”, mentre in direzione Bagnacavallo dovranno proseguire diritto fino a raggiungere l’intersezione a rotatoria in località Cotignola e da qui immettersi sulla Provinciale 20 “Rugata-Madrara”.

I veicoli in transito lungo la Provinciale 20 "Rugata-Madrara” e diretti a Granarolo Faentino una volta raggiunta l’intersezione con la Provinciale 43 “Gobbadino-Accarisi” dovranno proseguire diritto ed immettersi sulla Provinciale 8 “Naviglio” raggiunta l’intersezione a rotatoria in località Cotignola. I veicoli in transito lungo la Provinciale 43 "Gobbadino-Accarisi" e diretti a Granarolo Faentino dovranno portarsi sulla Provinciale 86 “Biancano-Donesiglio” all’intersezione al chilometro 1+495 in sinistra. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.