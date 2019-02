Al via i lavori per la copertura della piastra polivalente del centro sportivo

Iniziano lunedì i lavori di realizzazione della copertura della piastra polivalente a servizio del centro sportivo di Fornace Zarattini, in via monsignor Fabbri 4, che consentirà lo svolgimento delle attività sportive al coperto, in modo particolare durante la stagione invernale.

La struttura, alta 10 metri, sarà realizzata con arcate in legno lamellare, ricoperta con una membrana in tessuto poliestere in pvc, composta da due pareti laterali scorrevoli e 4 porte a un’anta. La piastra polivalente già esistente, in calcestruzzo industriale, presenta una pianta di 40 X 20 mq, potrà essere utilizzata per il pattinaggio, calcio, ciclismo, ecc. La durata dell’intervento è prevista in 90 giorni. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 200mila euro.