Granarolo, lavori notturni sulla linea ferroviaria: come cambia la viabilità, tutte le informazioni

È sospesa la circolazione notturna (dalle 22 alle 5) lungo la Provinciale 44 "Granarolo" in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario nel centro abitato di Granarolo in Comune di Faenza da mercoledì 27 marzo alle 22 a sabato 6 aprile alle 5 e, nuovamente, dalle 22 del 13 maggio alle 5 del 25 maggio - per consentire lavori sulla linea ferroviaria Granarolo Faentino-Russi. I veicoli in transito lungo la Provinciale 8 "Naviglio" raggiunta l'intersezione a rotatoria in località Granarolo e diretti a Pieve Cesato dovranno proseguire diritto, in direzione Faenza, fino all’intersezione con la Provinciale 86 “Biancano-Donesiglio”, mentre in direzione Bagnacavallo dovranno proseguire diritto fino a raggiungere l’intersezione a rotatoria in località Cotignola e da qui immettersi sulla Provinciale 20 “Rugata-Madrara”.

I veicoli in transito lungo Provinciale 20 "Rugata-Madrara” e diretti a Granarolo Faentino una volta raggiunta l’intersezione con la Provinciale 43 “Gobbadino-Accarisi” dovranno proseguire diritto ed immettersi sulla Provinciale 8 “Naviglio” raggiunta l’intersezione a rotatoria in località Cotignola. I veicoli in transito lungo la Provinciale 43 "Gobbadino-Accarisi" e diretti a Granarolo Faentino dovranno portarsi sulla Provinciale 86 “Biancano-Donesiglio” all’intersezione sita alla P.Km. 1+495 in sinistra. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.