Lavori sulla provinciale, strada chiusa per una settimana: come cambia la viabilità

Da lunedì 6 a sabato 11 agosto la circolazione sarà interrotta per lavori lungo la strada provinciale 91 Guglielma Coronella Rampina, dal chilometro 3+870 al chilometro 3+895 circa (innesto sulla provinciale Cardinala). Il transito dei veicoli sarà deviato così: tutti i veicoli provenienti da Conselice e diretti a Spazzate Sassatelli lungo la provinciale 91 Guglielma Coronella Rampina, giunti all'innesto tra la provinciale 610 R Selice e la Via Guglielma, proseguiranno sulla stessa provinciale 610 R fino all'innesto con la provinciale 107 Gagliazzona e lungo questa fino alla Via Cardinala, da questa fino all'innesto con la provinciale 91 Guglielma Coronella Rampina; tutti i veicoli provenienti dalla Via Cardinala e diretti a Chiesanuova e Conselice, lungo la provinciale 91 Guglielma Coronella Rampina, seguiranno il percorso inverso. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

LE NOTIZIE DI OGGI