Lavori nel weekend sulla Provinciale Casolana, si costruisce il ponte sul Rio Cà Brete: come cambia la viabilità

Venerdì, salvo avverse condizioni atmosferiche, avranno avvio le operazioni di varo delle travi del ponte sul Rio Cà Brete ad oggi in corso di realizzazione da parte della Provincia di Ravenna nell’ambito dell’intervento di “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo l'ex statale 306 Casolana - 1° Lotto - 2°Stralcio". Le operazioni di varo delle prime tre travi, in conglomerato cementizio armato precompresso della lunghezza di trentasei metri, che andranno a formare l’impalcato del nuovo ponte, sono previste per la giornata di sabato e quelle di varo delle restanti due travi sono previste domenica.

Al fine di garantire lo svolgimento delle sopra descritte operazioni con le necessarie e opportune condizioni di sicurezza, è prevista, lungo la Provinciale 306R Casolana nei pressi del cantiere, l’istituzione del transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalle 14 di venerdì alle 16 di lunedì, e la sospensione temporanea della circolazione del traffico lungo la Provinciale 306R Casolana dalle 6.30 alle 19.30 di sabato e domenica.

Lungo la Provinciale 306R Casolana saranno garantiti alla cittadinanza tutti i servizi di emergenza e soccorso con un rafforzamento dei presidi sui territori interessati. Nello specifico il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna garantirà l’operatività del Distaccamento Volontario di Casola Valsenio ed attiverà modalità di presidio specifiche volte alla tutela della sicurezza della popolazione in situazioni di emergenza. Il servizio di soccorso sanitario del 118 sarà garantito prioritariamente tramite elisoccorso, sarà comunque rafforzato il presidio con un’ambulanza di Romagna Soccorso presso l’abitato di Casola Valsenio.

Come cambia la circolazione

Dalle ore 6.30 alle 19.30 di sabato e domenica, il transito dei veicoli sarà deviato come segue: i mezzi aventi massa complessiva minore uguale a 3,5 tonnellate provenienti dalla Via Emilia lungo la Provinciale 06R “Casolana” e diretti a Casola Valsenio e a Palazzuolo sul Senio, giunti a Riolo Terme, dovranno imboccare la Provinciale 23 “Monticino e Limisano” e all’incrocio con la Provinciale 78 “Torrente Sintria” devieranno lungo la Provinciale 78 “Torrente Sintria”. Giunti all’incrocio con la Provinciale 63 “Valletta Zattaglia” in prossimità dell’abitato di Zattaglia proseguiranno lungo la Provinciale 63 “Valletta Zattaglia” in direzione Casola Valsenio per poi così rientrare sulla Provinciale 306 R “Casolana” e percorrerla fino ad arrivare a Casola Valsenio e a Palazzuolo sul Senio. Tutti i veicoli provenienti Palazzuolo sul Senio o da Casola Valsenio e diretti a Riolo Terme o alla via Emilia dovranno seguire il percorso inverso.

Il transito dei veicoli aventi massa complessiva maggiore a 3,5 tonnellate e lunghezza minore uguale a 12 metri provenienti dalla via Emilia lungo la Provicniale 306R “Casolana” e diretti a Casola Valsenio e a Palazzuolo sul Senio, giunti a Riolo Terme, dovranno imboccare la Provinciale 23 “Monticino e Limisano” e percorrerla per intero fino all’immissione sulla Provinciale 302R “Brisighellese Ravennate”; quindi svoltare a destra e proseguire sulla SP302 fino a Marradi, quindi imboccare la Provinciale 306 ”Casolana” in direzione e percorrerla fino raggiungere Palazzuolo sul Senio e Casola Valsenio. Tutti i veicoli provenienti da Casola Valsenio o da Palazzuolo sul Senio e diretti a Riolo Terme o via Emilia, dovranno seguire il percorso inverso.

Il transito dei veicoli aventi massa complessiva maggiore a 3,5 tonnellate e lunghezza maggiore a 12 metri provenienti dalla via Emilia e diretti a Casola Valsenio e a Palazzuolo sul Senio, dovranno percorrere la via Emilia” fino a Faenza e imboccare poi la Provinciale 302R “Brisighellese Ravennate” quindi percorrerla fino a Marradi per poi immettersi sulla Provinciale 306 “Casolana” e percorrerla fino a raggiungere Palazzuolo sul Senio e Casola Valsenio;. Tutti i veicoli provenienti da Casola Valsenio o da Palazzuolo sul Senio e diretti a Riolo Terme o alla S.S. n.9 “Via Emilia”, dovranno seguire il percorso inverso.