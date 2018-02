Pinarella, lavori alla rete idrica in alcune strade: "Possibile alterazione del colore dell'acqua"

Previsti interventi straordinari di manutenzione alla rete idrica in alcune vie di Pinarella. Giovedì, dalle 9 alle 16, potranno verificarsi alcune irregolarità nella fornitura dell’acquain Viale Titano (dal civico 41 al 55/C e dal civico 70 al 74/D) e in Via Liguria. "Durante l’intervento, finalizzato a migliorare in modo significativo l’impiantistica del sistema idrico locale, potranno verificarsi momenti di abbassamento della pressione, di alterazione del colore o mancanza d’acqua, che potrebbero protrarsi anche nella giornata successiva - informa Hera -. Resta comunque confermata la potabilità dell’acqua dal punto di vista chimico e batteriologico".

"I cittadini e le attività interessati dall’intervento saranno avvisati tramite volantini, mentre coloro che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare - comunica ancora l'azienda -. In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato al giorno successivo. In caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".