Nuovo asfalto per la circonvallazione Piazza d’Armi: al via i lavori

Tra lunedì e martedì partiranno i lavori di riasfaltatura di circonvallazione Piazza d’Armi. L’intervento di ripristino definitivo del manto stradale interesserà la corsia di destra (direzione via Candiano – via Destra Canale Molinetto) nella quale nei giorni scorsi Open Fiber ha effettuato scavi per la posa di fibra ottica e sarà a cura della stessa Open Fiber.