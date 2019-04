Lavori alla rotonda delle Saline: viabilità rivoluzionata a Cervia

Da lunedì 8 a venerdì 12 aprile lavori in corso per completamento dell'asfaltatura alla rotonda delle Saline, a Cervia. La rotonda sarà chiusa in uscita dalla città, con deviazione dei mezzi da via Martiri Fantini su via Maccanetto. Chiusa anche l'entrata in città da via Martiri Fantini con deviazioni su via Pineta Formica e via G. Di Vittorio. Per chi in rotonda vuole uscire in direzione Forlì (direzione stabilimento saline), la deviazione sarà dalla SP 71 bis fino a Montaletto. Sull'Adriatica, direzione Ravenna-Rimini e viceversa, senso unico alternato con movieri. Ulteriori deviazioni per mezzi pesanti, sono possibili rallentamenti e altre limitazioni al traffico in loco.

