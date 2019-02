Lavori sulla statale Romea: modifiche alla viabilità

Per lavori sulla strada statale 309 “Romea”, da lunedì 18 a mercoledì 20 febbraio saranno attivi sensi unici alternati in tratti saltuari tra il km 1,680 e il km 7,080 (fascia oraria 8:00/18:00), nel territorio comunale di Ravenna. Il provvedimento si rende necessario per consentire interventi sugli impianti di rilevamento ‘Vergilius’ presenti nel tratto.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione "Vai". Inoltre il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800841148.