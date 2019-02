Lavori alla linea ferroviaria: la 'Brisighellese-Ravennate' chiude fino a metà marzo

Traffico interrotto nelle ore notturne lungo la strada provinciale 302R "Brisighellese-Ravennate", in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario linea Faenza-Granarolo faentino nel centro abitato di Faenza, da lunedì 25 febbraio a venerdì 15 marzo dalle ore 22.00 alle ore 4.45 per consentire i lavori sulla linea ferroviaria Faenza-Granarolo faentino.

Sono previste diverse deviazioni del traffico: i veicoli in transito lungo la "Brisighellese-Ravennate" provenienti da Russi e diretti a Faenza dovranno immettersi sulla strada provinciale 20 "Rugata-Madrara" in corrispondenza dell'intersezione al Km.112+900 e da li percorrerla interamente sino a raggiungere la strada provinciale 8 "Naviglio" in corrispondenza con l'intersezione a rotatoria a ridosso di Cotignola. I veicoli in transito lungo la strada provinciale 4 "Prada" e diretti a Faenza una volta giunti all'intersezione con la provinciale 302R dovranno svoltare a destra in direzione dello svincolo con la provinciale 20 "Rugata-Madrara" e da lì, svoltando a sinistra, proseguire con il percorso indicato al precedente punto. I veicoli in uscita dalla città di Faenza e diretti in direzione Russi dovranno portarsi sulla provinciale 8 "Naviglio" (Via Granarolo) e da lì effettuare il percorso inverso indicato al punto precedente.