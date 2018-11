Lavori stradali a Faenza: modifiche a sosta e viabilità

Mercoledì 21 novembre a partire dalle 8.00 sino alle 12.00, o comunque fino al termine dei lavori, sarà istitutito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in via Nino Bixio a Faenza, nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 14, per consentire i lavori di allestimento di un cantiere. Il doppio senso di circolazione è consentito ai soli residenti e veicoli con destinazione interna fino al cantiere.