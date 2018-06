Lavori stradali in centro a Lugo: viabilità e sosta modificate per un mese

Da martedì 5 giugno fino al 13 luglio via Garibaldi a Lugo sarà interessata dai lavori di ristrutturazione di un immobile. Per consentire l’esecuzione delle opere, in alcune giornate si renderà necessaria la chiusura al traffico del tratto di strada compreso tra vicolo Strocchi e l'intersezione con via Sassoli e via Biancoli. Le giornate di chiusura al traffico sono: martedì 5 giugno dalle 7 alle 19 per montaggio del cantiere, i giovedì 7; 14; 21 e 28 giugno e 5 e 12 luglio dalle 13.30 alle 17.30 per consentire i lavori al tetto. In queste date sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra in vicolo Strocchi per chi percorre via Garibaldi. Per tutto il periodo dei lavori, dal 5 giugno al 13 luglio, sarà in vigore anche un divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 65 al 67 di via Garibaldi; nelle giornate in cui è prevista la chiusura al traffico il divieto di sosta si estende dal civico 71 al 65.

Martedì 5 giugno via Vespignani a Lugo, inoltre, sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 19 (residenti compresi) nel tratto compreso tra via Risorgimento e via Matteotti, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori sulle facciate di un immobile che fa angolo tra le vie Vespignani, Risorgimento e Acquacalda. In caso di maltempo il divieto sarà posticipato a giovedì 7 giugno. La viabilità subirà quindi alcune modifiche: in via Risorgimento, nel tratto compreso tra via Vespignani e via Acquacalda, inversione del senso di marcia (chi percorre via Risorgimento dovrà proseguire diritto all'incrocio con via Vespignani) e obbligo di svolta a destra in via Acquacalda per i veicoli che percorrono via Risorgimento e arrivano all’incrocio con via Acquacalda. In via Acquacalda, invece, ci sarà l’obbligo di proseguire dritto per i veicoli che giungono all'incrocio con via Risorgimento. Inoltre, da lunedì 4 giugno a lunedì 30 luglio, dalle 7 alle 19, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sinistro di via Risorgimento, nel tratto compreso tra via Acquacalda e via Vespignani, e in via Acquacalda dal civico 138 a 138/1.

Lunedì 4 giugno, salvo condizioni meteo avverse, inizieranno i lavori di asfaltatura di via Baracca. I lavori dureranno una settimana e la strada sarà sempre accessibile, in quanto viene mantenuta una corsia aperta al traffico. Nei giorni scorsi si sono invece svolti i lavori per la sistemazione dei marciapiedi di via Codazzi (nel tratto tra via Baracca e Corso Garibaldi). Si conclude così la riqualificazione della strada, che ha visto nel 2017 il rifacimento dell’illuminazione, dei marciapiedi e dei sottoservizi (rete idrica, fognaria e del gas).