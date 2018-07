Lavori stradali in centro: divieto di circolazione e senso di marcia invertito

Nei mercoledì del 1 e dell’8 agosto dalle 7 alle 15 a Lugo sarà invertito il senso di marcia di via Della Libertà, nel tratto compreso tra via Acquacalda e via Risorgimento, con direzione di marcia da via Acquacalda a via Risorgimento. I veicoli che percorrono via Acquacalda in entrambi i sensi di marcia, giunti all'intersezione con via Della Libertà, vi potranno accedere per poi svoltare a sinistra in via Risorgimento. La modifica si è resa necessaria a seguito dei lavori di riqualificazione del manto stradale in via Matteotti nel tratto compreso tra via Pisacane e la piazza Baracca, per il quale è previsto il divieto di circolazione. In questo modo i residenti di via Risorgimento potranno accedere alle proprie abitazioni che, limitatamente ai mercoledì di mercato, non avrebbero modo di raggiungerle con il veicolo.

