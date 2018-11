Lavori stradali sulla E45: viabilità modificata per un mese

Fino al 15 dicembre, per lavori di pavimentazione sulla statale 3 bis ‘Tiberina’ (E45), rimarrà chiusa la carreggiata in direzione Roma tra il km 245,000 e il km 249,500, a Ravenna, con deviazione del flusso del traffico lungo la carreggiata opposta, in direzione Ravenna. I lavori rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas nel 2016.

