Lavori stradali sulla statale Romea dir: modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori di risanamento del piano viabile sulla strada statale Romea (Itinerario E-55). Da lunedì 28 maggio, per consentire lo svolgimento degli interventi, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione sulla statale Romea dir, tra l’innesto della Strada provinciale Sant’Alberto e l’innesto di via Romea Nord, nel comune di Ravenna, per tratti di lunghezza non superiore a 700 metri. Il completamento dei lavori è previsto entro il 1 giugno 2018 e comprenderà anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

