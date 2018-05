Lavori stradali tra Faenza e Cotignola: modifiche al traffico

Prendono il via sabato 19 maggio i lavori di manutenzione del manto stradale di via Monte Sant'Andrea, strada extraurbana di Faenza al confine con il comune di Cotignola. L'intervento, salvo avverse condizioni meteo, dovrebbe concludersi entro a venerdì 25 maggio. Durante i lavori i disagi per la viabilità saranno comunque contenuti in quanto la strada non sarà chiusa al traffico, ma sono solo previsti restringimenti della carreggiata e sensi unici alternati, con la circolazione regolata da movieri. Le opere saranno eseguite dalla ditta Desmoter di Lugo di Romagna, appaltatrice dei lavori per conto dell'Unione della Romagna faentina.

