Lavori di manutenzione in centro storico: strada chiusa al traffico e alla sosta

Lunedì 6 agosto, a partire dalle 8.30, via Giosuè Carducci a Ravenna sarà interessata da lavori di manutenzione della pavimentazione stradale che comporteranno il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti anche nelle vie Monghini e San Giovanni Bosco) e il divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli.

Di conseguenza la viabilità subirà alcune modifiche: in piazzale Farini, nel tratto compreso fra la rotatoria e la stessa via Carducci, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto bus, taxi, spazzatrici e mezzi di soccorso e pronto intervento) nella corsia lato ovest; in via Di Roma, nel tratto compreso tra via Carducci e viale Farini, saranno attivi il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto autorizzati), il doppio senso di circolazione, il divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli e la soppressione della corsia riservata ai velocipedi; la nuova mezzeria sarà indicata tramite collocazione di delineatori flessibili.

Per autorizzati sono da intendersi tutti i veicoli titolati a transitare in via Mariani e via Di Roma (nel tratto e nella direzione di via Mariani e via Guaccimanni). Per raggiungere via Mariani e il tratto di via Di Roma compreso tra via Carducci e via Guaccimanni, i veicoli autorizzati potranno seguire il percorso viale Farini, piazza Mameli, via Beatrice Alighieri e via Di Roma (nel tratto e nella direzione da via Beatrice Alighieri a via Mariani). I lavori termineranno, salvo imprevisti, entro giovedì 9 agosto.