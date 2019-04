Partono i lavori su via Trieste: deviazioni e viabilità modificata

A partire da lunedì 6 maggio saranno avviati i lavori di ripristino della pavimentazione della via Trieste a partire dalla rotonda Finlandia fino all’innesto con la Statale 67, compreso il risanamento del ponte, sempre sulla via Trieste, che sovrappassa la ferrovia di accesso all’area portuale. L’intervento, per un importo di 850mila euro, avrà una durata complessiva di circa 3/4 settimane, con ultimazione entro fine maggio.

Tali lavori prevederanno l’istituzione di un senso unico permanente per tutta la durata del cantiere, anche nei fine settimana, con direzione Marina di Ravenna-Ravenna. Per raggiungere l’area portuale i veicoli provenienti dal ponte mobile (ad eccezione di cicli, ciclomotori e motocicli fino a 149 cc) potranno immettersi dalla rotonda Finlandia in viale Europa, proseguendo su via Destra canale Molinetto e poi sulla Classicana. Per dirigersi a Marina di Ravenna si può percorrere la via Destra Canale Molinetto e seguire le indicazioni per Punta Marina. Una deviazione da viale Europa verso via Travaglini è prevista per ciclomotori, motocicli e auto diretti nel tratto di via Trieste compreso tra via Travaglini e la rotonda Finlandia per agevolare l'accesso al Mc Donald, alla SVA e alla Rosetti Marino.