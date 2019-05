Lavori su via Maggiore, Faentina e altre strade: viabilità modificata

Inizieranno giovedì 23 maggio i lavori nelle vie Maggiore, Faentina e Monghini a Ravenna per la sistemazione del manto stradale reso sconnesso dalle radici degli alberi. In questi giorni sono in svolgimento le attività propedeutiche di verifica sulle alberature, poiché si tratterà di individuare per ogni caso le modalità di intervento, garantendo la stabilizzazione delle piante qualora non fosse necessario l’abbattimento e/o il trattamento e la disinfezione delle radici attraverso la valutazione del tecnico agronomo incaricato.

Per quanto riguarda la viabilità si prevede la chiusura delle sottostrade, limitatamente a tratti di volta in volta coinvolti dai lavori, e il divieto di sosta in strada sempre limitatamente a tratti interessati dai lavori. L’intervento è inserito nel programma di interventi per la messa in sicurezza e la bonifica da radici su strade e marciapiedi per il quale il Comune ha stanziato circa un milione di euro.