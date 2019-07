Lavori sui binari: circolazione dei treni sospesa per tre settimane

Lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Dal 20 luglio al 10 agosto i lavori si renderanno necessari per la sostituzione di una travata metallica di oltre 40 metri sul fiume Lamone a Marradi. La circolazione ferroviaria tra Borgo San Lorenzo a Faenza sarà sospesa e il servizio effettuato con bus sostitutivi. Tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Vaglia, il servizio ferroviario sarà pressoché inalterato. La nuova offerta di trasporto, in vigore per tutta la durata dei lavori, è già consultabile sul sito internet e i sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.

