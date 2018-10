Lavori sul Ponte Felisio, associazioni di categoria in Provincia: "Chiariti i tempi"

"Siamo soddisfatti dagli esiti dell’incontro che abbiamo avuto in Provincia sulla previsione di riapertura del Ponte Felisio, dopo che avevamo espresso preoccupazioni sul ritardo accumulato: ora abbiamo avuto assicurazione che entro la fine dell’anno questa importante infrastruttura sarà collaudata": così il coordinatore del Tavolo provinciale delle Associazioni imprenditoriali, Alessandro Brunelli, commenta le novità sul Ponte Felisio, dopo che notizie apparse sulla stampa avevano annunciato come lontana la sua riapertura al traffico.

Ma c’è un altro risultato importante che il Tavolo ha ottenuto dall’incontro con i responsabili della Provincia, come sottolinea lo stesso Brunelli: "Per il futuro la Provincia si è detta disponibile a convocare tavoli per rendere noto lo stato di avanzamento dei lavori che riguardano le infrastrutture strategiche". Durante l’incontro è stato anche rivelato il motivo che ha portato a un allungamento dei tempi di riapertura del Ponte Felisio: "La ditta che doveva realizzare l'impalcato metallico ha ritardato la consegna e questo ha provocato un ritardo. L'impalcato verrà consegnato in una ventina di giorni, poi verrà montato e infine, prima della fine del 2018, il ponte sarà collaudato. Inoltre il responsabile tecnico della Provincia si è scusato per l’equivoco comunicativo sulle tempistiche e ha assicurato che in futuro ciò non si ripeterà, proprio grazie alla convocazione di tavoli di aggiornamento sull’avanzamento dei lavori", spiega la nota.