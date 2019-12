Lavori sull'Adriatica e sulla Tosco-Romagnola: viabilità modificata

Per consentire l’esecuzione di lavori saranno in vigore limitazioni al traffico sulle strade statali strade statali Adriatica e Tosco Romagnola. Per tratti non superiori ai 150 metri il provvedimento sarà in vigore anche sulla statale 16 Adriatica fino al 30 dicembre. Le lavorazioni, che riguardano la riparazione e sostituzione dei guardrail, sono previste nella fascia oraria compresa tra 9:00 e le 18:00. Il provvedimento sarà attivo in tratti saltuari compresi tra il km 81 e il km 147 circa. Infine sulla strada statale 67 Tosco Romagnola fino al 19 dicembre saranno chiuse alternativamente le corsie di marcia e sorpasso di entrambe le carreggiate tra il km 217,277 e il km 226,000, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale.

