Lavori sulla A14 Dir: svincolo chiuso, i percorsi alternativi

Il tratto della A14 Dir tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo resterà chiuso per lavori dalle 22 alle 6 nelle notti tra lunedì 12 e martedì 13 novembre e tra martedì 13 e mercoledì 14. Per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 12 alle ore 06:00 di mercoledì 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Fornace Zarattini e lo svincolo di Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, con conseguente chiusura, negli stessi orari, dell'area di servizio 'Sant'Eufemia'. In alternativa si consiglia di percorrere la SP253 e la SP8 Naviglio; dalle ore 22:00 di mercoledì 14 alle ore 06:00 di giovedì 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo "Quadrifoglio" di allacciamento con la SS16 adriatica e lo svincolo di Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto. Chiuso, inoltre, lo svincolo di uscita che immette sulla SS16 adriatica, verso Rimini. In alternativa si consiglia di percorrere la SS16 adriatica, Via Canale, Via Sant'Egidio, Via Faentina; per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di venerdì 16 alle ore 06:00 di domenica 18 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo "Quadrifoglio" di allacciamento con la SS16 adriatica e lo svincolo Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di percorrere la SS16 adriatica e la SP253.

