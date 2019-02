Lavori sulla linea ferroviaria: chiudono al traffico molti passaggi a livello

Rete ferroviaria italiana ha programmato per i prossimi giorni un importante intervento di manutenzione per la sostituzione di binari, traversine e massicciata ferroviaria, che interessano, in particolare, un tratto di 16 chilometri fra Faenza e Russi, sulla linea ferroviaria Faenza-Ravenna. I lavori si svolgeranno in gran parte in orario notturno, ma sono previste attività anche durante il giorno, pertanto molti passaggi a livello nel territorio faentino saranno chiusi al traffico veicolare dalle ore 22.00 di giovedì 6 febbraio – fino al 15 marzo prossimo.

I passaggi a livello interessati dalla chiusura sono i seguenti: via Formellino, al Km 15+139, via San Cristoforo di Mezzeno (Km 12+992), via Biancano (Km 11+852), via Spadarino (Km 11+731), via del Lupo (Km 11+153), via Quaglia (Km 9+349) e via Campazzo (Km 8+637). Durante la chiusura il traffico sarà deviato su via Madrara. Chiuso inoltre, sempre in territorio faentino, dal 25 febbraio al 15 marzo, anche il passaggio a livello al Km 15+053 della via Ravegnana (Sp 302). In questo caso, trattandosi di un’arteria di grande traffico, la chiusura riguarderà solo le ore notturne, dalle 22.00 alle 5.30, mentre di giorno si potrà circolare. Anche qui il traffico sarà deviato sulla via Madrara.