Lavori sulla linea ferroviaria: il passaggio a livello chiude al traffico

Il passaggio a livello di via Filanda Vecchia a Faenza, al km 16+275, sarà chiuso al traffico veicolare nella notte di domenica 1 settembre per lavori straordinari di adeguamento della linea ferroviaria da Faenza a Russi. Il passaggio a livello resterà chiuso dalle ore 22.00 di domenica prossima fino alle ore 6.00 di lunedì 2 settembre. I lavori sono effettuali nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi alla viabilità. Cartelli di preavviso, con l’indicazione del percorso alternativo, sono collocati cinquanta metri prima di tutte le intersezioni nelle strade vicine.

Inoltre via Bulzacca, nel forese, sarà chiusa al traffico un paio di giorni all’inizio della prossima settimana per consentire l’effettuazione di lavori urgenti di ripristino del manto stradale in prossimità del passaggio a livello vicino all’intersezione con Villa Fenata. La chiusura è programmata – salvo avverse condizioni meteorologiche – lunedì 2 e martedì 3 settembre. Le modifiche alla viabilità sono indicate nei pressi del cantiere. L’intervento sarà eseguito, per conto del Comune di Faenza, dalla ditta Fabbri Costruzioni.