Lavori sulla provinciale: strada chiusa, come cambia la viabilità

Sarà interrotta la circolazione lungo la strada provinciale 99 Viazza di Villanova, dall’incrocio con la strada provinciale 68 Montone Abbandonato all’incrocio con la strada comunale via Viazza, in Comune di Ravenna. L’interruzione è prevista nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 17, salvo posticipo ai giorni successivi per avverse condizioni meteo e imprevisti. Il traffico sarà deviato lungo la strada provinciale 45 Godo San Marco e la strada provinciale 38 Dei Naldi Franguelline.

