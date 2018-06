Lavori sulla Romea e sulla Tosco-Romagnola: modifiche alla viabilità

Domenica 3 giugno, sulla strada statale 67 ‘Tosco-Romagnola’, nella fascia oraria notturna compresa tra la mezzanotte e le 6 rimarrà chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra gli svincoli di Porto Fuori (km 221,700) e di Punta Marina (km 224,000). Il provvedimento si rende necessario per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante dalla scarpata stradale. Il trafficò verrà deviato sulla viabilità comunale e provinciale. Da lunedì, per interventi di risanamento del piano viabile (nella fascia oraria 7-20 esclusi i giorni festivi), sulla strada statale 309 ‘Romea’ il senso unico alternato sarà presente in tratti saltuari tra il km 0,000 e il km 13,000 per una lunghezza non superiore ai 700 metri, nel territorio comunale di Ravenna. La fine degli interventi è prevista per il 13 giugno.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !