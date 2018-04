Lavori sulla Romea: viabilità modificata e nuovi limiti di velocità

Per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, consistenti nel risanamento del piano viabile e nel rifacimento della segnaletica orizzontale, sulla strada statale 309 “Romea” continuerà ad essere in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, in tratti saltuari tra il km 0,000 e il km 13,000, nel territorio di Ravenna.

Le limitazioni rimarranno attive fino al 7 maggio, nella sola fascia oraria giornaliera compresa fra le ore 7 e le ore 19, con esclusione dei giorni festivi.Lungo il tratto oggetto del provvedimento saranno inoltre istituiti il limite di velocità a 40 Km/h e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.