Lavori sulla Romea: viabilità modificata per due settimane

Per interventi di risanamento del piano viabile, da lunedì 14 maggio (ad esclusione delle domeniche) rimarrà chiusa al traffico in direzione sud (Venezia-A14 Dir) la strada statale 309 ‘Romea’ (E-55) dal km 1,600 al km 5,600, nel comune di Ravenna, con deviazioni sulla viabilità comunale e rientro all’altezza del km 148,000 in corrispondenza dello ‘Svincolo Faentina’ della strada statale 16. La fine degli interventi è prevista per il 1 giugno.

