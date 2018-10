Lavori sulla Tosco-Romagnola: viabilità modificata per un mese

Dalla prossima settimana sulla strada statale 67 “Tosco-Romagnola”, per lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, saranno attivi restringimenti di carreggiata. Da martedì 23 ottobre la limitazione sarà in vigore sulla strada statale 67 “Tosco-Romagnola” in entrambi i sensi di marcia, tra il km 218,000 e il km 219,000, a Ravenna. La conclusione die lavori è prevista entro 30 giorni.