Nelle giornate di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 aprile dalle 14 alle 18, a Faenza, sarà disposto il divieto di transito per tutti i veicoli a motore e i pedoni in via Pier Maria Cavina. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate con adeguata cartellonistica.

